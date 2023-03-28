«Если подвижка сроков случалась, то незначительная»

В прошлом году Пермский филиал «Т Плюс» столкнулся с последствиями западных санкций: из-за нарушений логистических цепочек и отказа от поставок оборудования произошла полугодовая задержка в запуске энергоблоков ТЭЦ-9 в Перми. О том, как пермские энергетики справились с этими проблемами и как будет развиваться пермская генерация без западных технологий, рассказал «Ъ-Прикамье» руководитель Пермского филиала «Т Плюс» Сергей Кругляков.



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— Повлияла ли внешняя ситуация на реализацию проекта модернизации Пермской ТЭЦ-9 по федеральной Программе комплексной модернизации действующих тепловых электростанций (КОММод). Как удалось решить проблемы?

— Турбины и генераторы изначально по проекту были предусмотрены российского производства. Зарубежное оборудование, которое должно было поступить на ТЭЦ-9, является вспомогательным. Поэтому «подвижка» сроков случилась, но незначительная. О том, что реализация проекта пойдет не по изначально утвержденному графику, стало понятно еще до событий 2022 года. Компания решила сменить генподрядчика стройки, и это, разумеется, сказалось на сроках.

Реконструированную турбину №10 мы должны были сдать в апреле 2022 года, по факту в сети она появилась в ноябре. В этом году сдадим в эксплуатацию турбину №9, она будет по мощности в два раза больше десятой. Также будет построен энергетический котел. Это будет второй из четырех этапов реконструкции.

Третий этап, на мой взгляд, самый важный: реконструкция трубопроводов сетевой воды для увеличения расхода, на который рассчитано новое оборудование. Его задача — максимально эффективное использование комбинированной выработки станцией тепла и электро­энергии. В планах — завершить третий этап в сентябре и войти в новый отопительный сезон фактически с новой электростанцией, в составе которой будет работать современное оборудование.

Четвертый этап касается реконструкции главного корпуса ТЭЦ, который фактически уменьшится в два раза. Здесь уже выведены из эксплуатации турбины №1 и 2.

— В краевой столице введена так называемая ценовая зона теплоснабжения. Каковы первые результаты применения этой методики в Перми? Полтора года назад вы говорили о перспективах этой модели.

— Немного предыстории. На на­дежности городской системы теплоснабжения сказывается высокая степень износа коммуникаций, сегодня для ряда участков она составляет примерно 70%. Масштабная замена требуется для более чем двух третей квартальных сетей, где обнаруживается большая часть повреждений во время отопительного периода. Сейчас средний возраст трубопроводов в Перми уже превышает 30 лет, в ближайшее время срок их эксплуатации будет полностью исчерпан.

Для исправления ситуации правительство Пермского края и Пермский филиал ПАО «Т Плюс» заключили регуляторное соглашение об увеличении инвестиций в систему теплоснабжения. По условиям соглашения, общий объем инвестиций в модернизацию теплосетевого комплекса города Перми со стороны ПАО «Т Плюс» составит 28 млрд руб. до 2035 года. В 2020–2022 годах инвестиции компании в развитие системы теплоснабжения региона были увеличены почти в два раза — с 3,5 до 7 млрд руб.

«Т Плюс» не только выполнила, но и перевыполнила свои обязательства. Если учитывать текущий год, то перекладки в период с 2021 по 2023 год составят 200 км теплопроводов (только в 2022 году в краевой столице был обновлен 71 км теплосетей).

Добиться такого результата было бы невозможно без участия правительства Пермского края. Кроме того, фактические работы оперативно согласовала администрация Перми, так как для замены ряда теплопроводов необходимо было перекрывать дорожное движение. Поддержка администрации региона и мэрии привела к тому, что первые годы исполнения регуляторного соглашения прошли с соблюдением графика, даже со значительным опережением установленных сроков.

Личное дело Кругляков Сергей Васильевич родился в 1979 году в Краснодаре. Образование высшее. Окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».



В 2001–2005 годах работал на управленческих должностях в Мурманском филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб». С 2005 по 2012 год — директор по экономике и финансам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». В 2012–2013 годах — начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1». В 2013–2014 годах — заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».



С 2015 по 2016 год — заместитель директора по экономике и финансам филиала «Пермский» Группы «Т Плюс». В 2016 году возглавил Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». С начала 2020 года руководил Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». С июня 2020 года — директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс».

— Как идет процесс импортозамещения? Чем в перспективе будете замещать турбины от «Сименс»?

— Главная проблема — это сервисное обслуживание двух импортных парогазовых блоков на ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9. Раньше услуги сервиса оказывали российские «дочки» зарубежных поставщиков. Сейчас пытаемся организовать сервисное обслуживание импортного оборудования самостоятельно.

— Будете ли когда-нибудь покупать ГТЭС от «Пермских моторов»?

— Да, мы уже используем с 2010 года одну турбину производства пермского завода на ТЭЦ-13. И с учетом меняющейся ситуации всегда готовы рассмотреть разные варианты сотрудничества.

Изучаем также возможность установки газопоршневых агрегатов малой мощности. По сути, это автомобильный двигатель, только несколько больших размеров, и его разумно использовать для собственных нужд котельных. Пермский филиал планирует поставить такую порш­невую станцию на территории котельной ВК-3 в краевом центре. Установка такой небольшой станции на ВК-3 полностью обеспечит ее потребность в электроэнергии примерно в 5 МВт. Еще и останется для продажи на энергорынке, например летом, когда котельная работает с меньшей нагрузкой. Кроме того, у такого поршневого двигателя есть дополнительный тепловой эффект, который также можно направлять в сеть.

В планах филиала — найти техническое решение по выработке собственной электроэнергии на каждой котельной. К концу года у пермского филиала будет примерно 50 котельных. Установка газопоршневых агрегатов позволит сократить издерж­ки на них.

— Пермские котельные (бывшие в управлении ООО «ГКТХ» и МУП «Горкоммунтепло»), взятые вами в концессию в период 2014–2022 годов, уже вышли на безубыточность?

— Сегодня у нас в Перми в концессии 25 котельных. В планах — частичное закрытие самых неэффективных. Филиал уже построил несколько современных газовых котельных в краевой столице, это позволило закрыть старые теплоисточники, работающие на мазуте и на угле. Постепенный вывод нерентабельных котельных и ввод новых приведет этот бизнес к эффективности.

Вообще эффективность достигается не только количеством закрытых котельных. Иногда бывает выгоднее построить три источника вместо одного, но вблизи потребителя, и сэкономить на транспорте тепла. Каждое решение — уникально.

COMPANY PROFILE Пермский филиал «Т Плюс», работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входят семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, а также Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч.

— В 2022 году компания начала работать в Лысьве, уже введены в строй несколько новых блочных котельных. Что сделано в этом городе?

— В утвержденной в 2021 году схеме теплоснабжения муниципального округа и в подписанном в 2022 году концессионном соглашении между муниципалитетом и «Т Плюс» закреплена концепция развития системы теплоснабжения города Лысьвы, рассчитанная на 15 лет, в основу которой легла децентрализация источников теплоэнергии на базе строительства нескольких котельных как альтернативы недавно выведенной из экс­плуатации котельной завода «Привод» и существующего основного теп­лоисточника — ТЭЦ.

До нашего захода в эту территорию сложилось критическое положение: изношенная котельная завода «Привод» и ТЭЦ отапливали треть города, и при нештатной ситуации жители гарантированно стали бы заложниками коммунального коллапса, ведь ресурс теплопроводов, смонтированных в 50-е годы прошлого века, давно выработан. То, что теплосети Лысьвы не обновлялись, вкупе с отсутствием возможности регулировки на жилом фонде, привело этот краевой центр металлургии и легкой промышленности в тепловой тупик. Мы действовали при поддержке краевых властей — сумели взять ситуацию под контроль, несмотря на не­обоснованную критику части местного политического бомонда. Уже построено пять котельных, подключен жилфонд вблизи предприятия «Привод», которое прежде отапливалось ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы».

В этом году планируем заместить бывшую ТЭЦ Лысьвенского метза­вода, построив еще две большие котельные. Кроме того, уже не в зоне действия этой ТЭЦ построим еще восемь малых источников и реконструируем две котельные. Это также позволит отказаться от трубопровода большого диаметра и снизить теп­лопотери.

Данная стратегия позволяет исключить из работы около 30% сетей города, сократив при этом среднее «плечо» от источника до потребителя, и снизить существующий уровень тепловых потерь в сетях более чем на 20%. Общие инвестиции в проект составят 1,6 млрд руб. Фактически впервые в истории теплоснабжения Лысьвы город будет готовиться к отопительному сезону по всем правилам, когда управдомы в зоне своей ответственности обязаны будут провести настройку внутридомовых коммуникаций. Им будут выданы рекомендации по установке сужающих устройств. Это позволит снизить завышенное ранее теплопотребление и устранить «перетопы» предыдущих лет за счет равномерного распределения теплоэнергии по всей городской системе теплоснабжения. Соответственно, те УК и ТСЖ, которые будут игнорировать обязательные требования по подготовке жилфонда к отопительному сезону, могут не получить паспорта готовности к зиме.

Лысьва — очень серьезный для компании проект. Сейчас здесь проведена разработка схемы теплоснабжения, которая позволит улучшить теплоснабжение потребителей благодаря целевым инвестициям. Главная цель всех мероприятий — повышение качества обеспечения коммунальными услугами жителей города.

— Ноябрьский инцидент на ТЭЦ-9 серьезно сказался на работе станции? Гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер уже говорил, что конструктивные элементы корпуса котлотурбинного цеха не пострадали.

— Нам удалось взять ситуацию под контроль в кратчайшие сроки. Фактически на теплоснабжении потребителей она не сказалась, хотя на улице стоял 20-градусный мороз. Само оборудование в ходе пожара не пострадало и не получило существенных повреждений. Сейчас оно находится в работе. Нельзя не отметить, что информационный фон вокруг происшествия был в несколько раз сильнее, чем сама ситуация. Ряд спикеров восприняли сообщения в СМИ как повод для панических заявлений и откровенных передергиваний. Но спокойный анализ инцидента показал, что никаких фатальных последствий, о которых поспешили сообщить ряд местных псевдоэкспертов, в итоге зафиксировано не было.

— Рост тарифа за тепло составил 9% по Перми. Это наиболее значительная индексация тарифа за последние годы. Некоторые СМИ писали и про более высокий рост.

— По договоренности правительства Пермского края, городской администрации и «Т Плюс» рост цен в зоне действия бывшей Пермской сетевой компании в Перми составил всего 5%. Это основная зона теплоснабжения Перми, в правобережной и левобережной части, в отдаленных районах и в центре. Такой управляемый прирост — результат перехода краевой столицы на модель рынка теплоснабжения по схеме альтернативной котельной. Между тем себестоимость производства тепла выросла за прошлый год больше чем на 5%.

«Т Плюс» подписала соглашение об исполнении схемы теплоснабжения. В ней прописано, где и когда будут действовать те или иные цены. Документ тщательно анализируется в ФАС. Это позволяет видеть наши финансовые потоки в долгосрочной перспективе и привлекать внешние ресурсы на развитие.

— Из каких средств финансиру­ете инвестпроекты?

— Помимо собственных средств, привлекаем льготные кредиты от государственных структур, в частности от Фонда развития территорий. Пермский филиал уже привлек около 2 млрд руб. Часть из них вложена в лысьвенский проект. Год назад, когда банковские ставки выросли, средства этого фонда оказались хорошим подспорьем. Льготное финансирование стало более привлекательным. Это средства опережающего развития. Чем больше вложишь сегодня — тем больше снизишь издержки завтра. Благодаря привлечению льготного кредитования сроки исполнения всех инвестпроектов сократились. Это выгодно в первую очередь для жителей.

— Сколько составит инвестпро­грамма филиала в 2023 году?

— Около 5 млрд руб. В 2022 году — 4,6 млрд руб., и это без проектов в рамках ДПМ-2. В 2021 году — 2 млрд руб. Рост двукратный. Благодаря в том числе льготному кредитованию мы сохранили и увеличили уровень инвестиций.

— 2023 год для Перми — юбилейный. Основные мероприятия пройдут летом и в центре города. Энергетики перекладывают сети в летний период, а наиболее изношенная инфраструктура — как раз в центре города. Как будете решать эту проблему?

— Пермский филиал также готовится к 300-летию Перми. Мы входим в состав оргкомитета. Поэтому наши ремонтные бригады заблаговременно, в течение 2018–2022 годов, провели раскопки в центре Перми. Как результат — мы праздничным мероприятиям мешать не будем. Ремонт­ная программа филиала на это лето сверстана в основном из удаленных от центра объектов.

В 2022 году мы переложили в регионе 80 км сетей. В 2023-м сделаем акцент на строительстве котельных, развитии оборудования для них и ЦТП.

— Сейчас формирование тарифа методом альткотельной (ценовой зоны) действует в Перми и в Чайковском. В каких еще городах планируете перейти на такую модель тарифообразования?

— Мы направили в Правительство РФ совместное с администрацией Краснокамского городского округа обращение о переходе в ценовую зону теплоснабжения города Краснокамска. Надеемся, что в этом году документ пройдет все согласования и утверждения. Мы готовы увеличить инвестпрограмму по Краснокамску до 3,4 млрд руб., что почти в пять раз больше, чем предусмотрено тарифным регулированием. В городе мы намерены переложить теплосети от ТЭЦ-5. Сама она в удовлетворительном состоянии. Проблема — в завышенных диаметрах теплосетей города, что не позволяет снижать потери.

В Краснокамском округе подали заявку на концессию в поселке Майском. В случае одобрения собираемся построить в Майском два небольших теплоисточника.

Рассчитываем на переход в ценовую зону теплоснабжения и Березников. Тогда на всех территориях «Т Плюс» в Пермском крае будет применяться единый принцип: заинтересованность поставщика теплоресурса и гарантии возврата инвестиций, контроль властей над развитием теплосетевого комплекса и рост качества услуг теплоснабжения для населения.

Беседовал Дмитрий Астахов