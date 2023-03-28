В Ярославле «театральный троллейбус» попал в ДТП

На улице Свободы в Ярославле столкнулись «театральный троллейбус» и легковой автомобиль Ford. Авария произошла около 17:40, сейчас на площади Волкова и на улице Свободы транспортное движение затруднено.

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Фото: социальные сети Момент аварии

Фото: социальные сети

В УМВД по Ярославской области сообщили, что по предварительной информации пострадали два человека не из числа пассажиров. «В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— рассказали в региональном МВД.

20 февраля 2023 года в Ярославле в 294-й день рождения основателя русского публичного театра Федора Волкова на улицы города вышел тематически оформленный «театральный троллейбус». Троллейбус оформлен в фирменном стиле театра имени Волкова. Троллейбус работает на маршруте №1 (Ярославль-Главный – ЯШЗ).

Алла Чижова