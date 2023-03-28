Власти Екатеринбурга объявили о приватизации муниципальных аптек

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о приватизации муниципального унитарного предприятия (ЕМУП) «Здоровье». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Как следует из документа, после смены формы собственности на ООО, уставной капитал «Здоровья» номинальной стоимостью в 30,5 млн руб. будет полностью принадлежать Екатеринбургу.

ЕМУП «Здоровье» — сеть из шести аптек и двух аптечных пунктов. Работает с 2004 года. В Екатеринбурге функционируют 17 МУП, в число которых входит «Гортранс», метрополитен и «Водоканал». Все они должны быть ликвидированы или реорганизованы до 2025 года, согласно федеральному законодательству.

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Полина Хабарова