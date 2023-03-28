В 2023 году эксперты не ожидают роста цен на новостройки в Краснодаре

Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал россиян не рассчитывать на снижение стоимости жилья в 2023 году вопреки прогнозам некоторых аналитиков.

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«С учетом роста некоторых позиций строительных материалов, с учетом роста проектного финансирования исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларируемого качества проектов, с учетом стоимости земли и инфраструктуры и т. д. сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий»,— заявил господин Стасишин «Интерфаксу».

По мнению директора федеральной риелторской компании «Этажи-Кубань» Вадима Камалова, не стоит в этом году ожидать и повышения цен на недвижимость, так как экономическая ситуация в России не меняется. По его данным, в целом на краснодарском рынке недвижимости уже отмечается снижение стоимости квадратного метра на 15% процентов.

Кроме того, господин Камалов отмечает, что сейчас вырос спрос именно на вторичном рынке жилья. В данном сегменте рынка цены намного ниже, чем на первичном, даже в пределах одного района: на Гидростроителей «вторичка» оценивается в 55 тыс. за кв. м., новостройки — 155 тыс. за кв. м.

«Застройщики думают, что рынок недвижимости это только новостройки. Но есть и вторичный рынок, спрос на котором стремительно растет, что вынуждает застройщиков выторговывать себе льготы и преференции»,— подчеркивает господин Камалов.

Олег Исаев

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