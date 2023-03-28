В Белгородской области в 2023 году могут отремонтировать 210 многоквартирных домов

В 2023 году на территории Белгородской области запланирован капремонт общего имущества 210 многоквартирных домов, в том числе девяти жилых зданий, ранее имевших статус общежитий. Это «позволит улучшить жилищные условия» для 25 тыс. человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В облцентре планируется капремонт 66 домов, в том числе шести — на улице Щорса. Ремонт на объектах будет проводиться за счет средств собственников.

Работы будут проводится с апреля до конца ноября. После проведения капремонта и комиссионного обследования пройдут общественные обсуждения по оценке качества выполненных работ с участием собственников помещений. При наличии замечаний подрядная организация, выполнявшая капитальный ремонт на объекте, должна будет их устранить.

Владимир Зоркий

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