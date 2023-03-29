Слоган 300-летия Перми «Все реально!» регистрируют в качестве товарного знака

АНО «Агентство новых технологий» (АНТ), занимающаяся организацией мероприятий к 300-летию Перми, подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Все реально!». По данным сервиса Znakoved, заявка была подана 13 марта. Если Роспатент ее одобрит, новый товарный знак можно будет использовать при распространении рекламы и сообщений в СМИ и соцсетях, при оказании туристических услуг, а также размещать его на различной полиграфической и сувенирной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Znakoved Фото: Znakoved

Напомним, в конце декабря 2022 года федеральный оргкомитет по подготовке 300-летнего юбилея Перми утвердил слоган праздничных мероприятий — «Пермь-300. Все реально!».