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В Ярославской области продлили выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам

В Ярославской области пролонгировали сроки предоставления социальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на приобретение жилого помещения до 1 мая, ранее нормы действовали до 1 марта. Срок действия сертификата истечет 31 декабря 2023 года. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Заседание комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Заседание комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Фото: Официальная страница Уполномоченного по правам ребенка в ЯО

Заседание комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Фото: Официальная страница Уполномоченного по правам ребенка в ЯО

«Норма показала свою эффективность - за предыдущий период было предоставлено 47 квартир детям-сиротам. Очень хорошо, что правительство области приняло решение пролонгировать данный вид поддержки. Надеемся, что этот институт поможет в эффективном решении вопроса в текущем году, поскольку в прошлом году исполнение бюджета было всего лишь 48%»,— рассказал господин Крупин.

Алла Чижова

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