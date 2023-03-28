Пермский гипермаркет Leroy Merlin продолжит работать без изменений

Руководитель пермского гипермаркета стройматериалов Leroy Merlin Сергей Николаев прокомментировал заявление французской сети о намерении передать российский бизнес местному менеджменту. Как сообщает 59.RU, господин Николаев написал в соцсетях обращение к работникам. В нем он заверил сотрудников, что пермский магазин, как и другие действующие гипермаркеты сети в РФ, продолжит полноценно работать, все рабочие места в компании сохраняются. По словам Сергея Николаева, российское подразделение Leroy Merlin — ООО «Леруа Мерлен Восток» — «перейдет на полную автономию, используя капитал для роста в России». При этом пока открытие новых магазинов Leroy Merlin в России будет приостановлено. Также Сергей Николаев сообщил, что 6 апреля региональный директор Leroy Merlin Гийом де Кермадек посетит Пермь с рабочим визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

24 марта французская группа Adeo, владеющая сетью Leroy Merlin, сообщила, что передает контроль над бизнесом в России местному менеджменту. В сообщении говорилось, что сделка позволит компании продолжить деятельность в РФ и сохранить рабочие места для 45 тыс. человек.

Первый гипермаркет Leroy Merlin открылся в Перми в 2017 году на месте бывшего ипподрома. В 2020 году стало известно, что в городе планируется построить второй магазин сети — в микрорайоне Ива. Весной 2022 года проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.