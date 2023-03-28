В Калининском районе в ДТП после столкновения с фурой скончались две женщины

В Калининском районе столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли две женщины, четырехлетнего ребенка спасло автокресло, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Авария произошла 28 марта около 11 часов в направлении станицы Полтавской. 49-летний водитель грузовика Mercedes-Benz превысил безопасную скорость движения и безопасную дистанцию и столкнулся с двигающейся в попутном направлении «Ладой». В момент аварии 37-летняя водитель легковушки поворачивала налево. От удара машина оказалась на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с движущимся навстречу грузовиком IVECO.

В результате ДТП женщина-водитель легковушки и ее 63-летняя пассажирка скончались на месте. В машине также находился ребенок, которого спасло автокресло. Ему назначили амбулаторное лечение. В ходе предварительного выяснения причин и обстоятельств ДТП правоохранители установили, что водитель IVEKO не имел категории управления данным транспортом.

Татьяна Ручкина

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