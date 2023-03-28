В Коми оправдали двух бизнесменов, которых считали участниками ОПГ

Коллегия присяжных в Верховном суде Коми оправдала коммерсантов Александра Егорова и Алексея Рохлина, обвинявшихся в участии в ОПГ Юрия Пичугина. Сам он признан виновным в трех убийствах. При этом факт создания банды суд посчитал доказанным.

«В числе подсудимых 18 человек. Среди них лидеры банды Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов и Сергей Вануйто. Им инкриминировали создание устойчивой вооруженной группировки, незаконный оборот оружия, шесть убийств и одно покушение на убийство, похищение человека, незаконный оборот взрывчатых веществ, а также вымогательство и мошенничество»,— сообщили «Ъ» в суде.

Другие трое фигурантов заключили досудебные соглашения. Махач Азизов приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. с конфискацией денег, полученных преступным путем. Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тыс. руб., Игорь Пармон — к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафу в сумме 800 тыс. руб.

Как ранее сообщала «Ъ» прокуратура Коми, с 1992 по 1994 год Юрий Пичугин, которого называли в регионе вором в законе, создал организованную группировку для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В нее вошли ранее судимые местные жители, бывшие спортсмены, а также экс-милиционеры. Банда отбирала у предпринимателей деньги под предлогом их крышевания, занималась черным риэлторством и разбойными нападениями на магазины.

При обысках у членов банды были обнаружены большой арсенал огнестрельного оружия, приборы для бесшумной стрельбы, патроны и прочее.

Подробнее о деле бандитов из Коми «Ъ» писал в материале «У вора в законе обнаружили бронированный автопарк».

Дарья Шучалина, Сыктывкар