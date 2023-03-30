В текущем году туристический рынок ждет снижение спроса, прогнозируют эксперты. По данным Ассоциации туроператоров, дело в сокращении доходов и общей неуверенности населения, которое не готово планировать крупные траты на отпуск. Согласно опубликованным соцопросам, 73% россиян в течение года не выезжают за пределы своего региона. Директор турагентства «Интурист» Татьяна Борзова согласна, что из-за падения доходов и нестабильной ситуации в мире сокращение турпотока продолжится. Ожидать снижения цен и рассчитывать на горящие туры в 2023 году не стоит, отмечает госпожа Борзова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

Туристический рынок наиболее чувствителен к потрясениям последних трех лет. Я уверена, что сокращение турпотока на выездном и внутреннем направлениях продолжится и в летнем сезоне 2023 года. Основная причина – сокращение доходов, нестабильная ситуация в мире и стремительный рост цен на авиаперелеты и туры.

Для россиян остаются открытыми страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки. Среди наиболее популярных направлений в 2023 году доступны Турция, Египет, Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Таиланд, Тунис, Марокко, Вьетнам и Лаос. Недавнее открытие Китая позволяет прогнозировать увеличение спроса на туры в эту страну. На европейском направлении количество отдыхающих из России не будет превышать 5-10% от общего турпотока.

В Европу сейчас попасть, тем не менее, возможно. Документы на визу подавать можно за полгода до поездки, выдают визы россиянам Италия, Франция, Испания, Греция, Венгрия, Австрия, Германия, Словения, Швеция, Хорватия (эта страна – с большими ограничениями). Сложностей с Европой несколько. В частности, не все путешественники могут заранее оплатить привычные услуги, например, аренду автомобиля, из-за невозможности совершения платежей и обязательной предварительной записи на подачу документов для визы.

Кроме того, из-за расплодившихся ботов, перехватывающих и перепродающих слоты на запись, ожидание слота порой достигает трех месяцев. Что касается внутренних границ многих европейских государств, там передвижение не ограничено, если россиянин попадет в одну из стран Шенгена. Сложность заключается еще и в том, что сейчас нет прямого авиасообщения России со странами Европы, путешественникам приходится лететь со стыковками, наиболее популярные хабы для пересадок – Ереван и Стамбул. Также из-за ограничения на авиаперелеты их стоимость возросла многократно.

Самой большой проблемой, с которой столкнулся выездной организованный туризм, являются сложности переводов платежей за границу. Нет ни одного туроператора, который бы не испытывал трудности с проведением зарубежных платежей, в том числе в страны, которые принимают российских туристов. Все значимые банки, с которыми работают участники туротрасли, оказались под санкциями. В результате удлинения платежных цепочек туриста по прибытии в отель могут попросить оплатить депозит за проживание за сутки, пока платеж дойдет до принимающего партнера. Такое уже случалось на азиатском рынке.

В летне-осеннем сезоне этого года будут также востребованы направления Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, но ожидать снижения цен и рассчитывать на горящие туры в 2023 году не стоит. Лучше воспользоваться ранним бронированием, в текущих реалиях это действительно выгодно, поскольку дефицит международных перевозок, сокращение парка самолетов и изменение подхода туроператоров к работе с организованным рынком (переход на модель «в одном чартере несколько блоков мест разных туроператоров») приводит к высококонкурентному ценообразованию.

Среди наиболее востребованных направлений – пляжные курорты России и Турции. Недавние землетрясения в Турции произошли перед началом курортного сезона, не в курортных районах, и в целом не отразились на спросе пакетных туров в эту страну. В текущем году, в отличие от предыдущих, полетные программы туроператоров на турецкие курорты до сих пор полностью не сформированы, перекраиваются на ходу с учетом постоянно меняющихся обстоятельств по ограничению использования самолетов.

Что касается пляжного отдыха в России, резко вырос спрос на Дагестан, Каспийское море, хотя курорты на Каспии уже не отвечают требованиям на экскурсионные услуги и объекты проживания, но за год невозможно, конечно, отстроить инфраструктуру и создать номерной фонд. Надеемся на некоторое снижение цен в Сочи, учитывая, что в сезоне прошлого года из-за закрытых аэропортов курорты опустели, и цены на самые дешевые сочинские и абхазские объекты достигали уровня хорошего турецкого отеля.

В заключение хочу сказать, что, несмотря на давление обстоятельств, путешествия и отдых остаются для нас необходимостью, пусть и с отложенным спросом. И те, кто быстро принимает эти новые обстоятельства в пользу своего ментального и физического здоровья, благополучия своей семьи и детей, остаются в выигрыше. Ведь любой кризис – это всегда новые возможности, повод изучать новые способы дополнительного заработка, возможности путешествовать в новые страны.