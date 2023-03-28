Свидетель обвинения по делу Лилии Чанышевой поменял показания в суде

Свидетель обвинения, допрошенный сегодня в Кировском райсуде Уфы на заседании по уголовному делу в отношении экс-координатора штаба Алексея Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов), поменял показания. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат обвиняемой Сергей Макаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Этот свидетель, как и Лилия, возглавлял штаб, но в другом регионе. Во время следствия он давал обличительные показания, говорил, что главная цель структуры Навального — это якобы насильственное свержение власти. Но на суде, отвечая на мои и других защитников вопросы, он поменял показания. Спрашивали: «Были такие призывы?». А он отвечал, что ничего такого не было»,— отметил адвокат.

По мнению господина Макаренко, свидетель давал обличающие его подзащитную показания во время следствия, потому что на него могло оказываться психологическое давление. «Этот свидетель был сам обвиняемым, а потом против него закрыли уголовное дело»,— резюмировал он.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Венера Хисамова

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