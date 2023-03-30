В Нижнем Новгороде растет популярность городских электричек

Услугами городских электричек в 2022 году воспользовались свыше 1,3 млн человек, что выше уровня 2021 года на 21%. Проект, призванный интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода, Горьковская железная дорога — филиал ОАО «Российские железные дороги» (ГЖД), совместно с АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» запустили в 2013 году.

Сейчас поезда курсируют по двум Сормовским линиям (Московский вокзал — Дубравная, Починки — Варя) и по маршруту Моховые Горы — Нижний Новгород — Проспект Гагарина. Эта первая линия Нижегородских центральных диаметров (НЦД) была запущена в июле прошлого года. Она связывает Бор, а также Канавинский, Автозаводский и Приокский районы Нижнего Новгорода, то есть можно без пробок добраться до аэропорта, поселков Селекции, Окский берег, Большая Ельня. До этого все пригородные поезда имели конечную остановку на железнодорожном вокзале Нижний Новгород. Маршрут быстро стал популярным: по информации ГЖД, изначально по нему курсировало три поезда, а сегодня — уже девять.

По договоренности с областным правительством и администрацией города в электричках действуют те же тарифы, что и на городском транспорте. Для владельцев транспортных карт это удобно при бесплатных пересадках, тем более, что остановки городских электричек расположены рядом с городскими автомобильными магистралями: Кооперативная — пересечение с ул. Федосеенко, Лесной городок — с Московским шоссе, 435 км — с ул. Кузбасской, Петряевка — с Молодежным проспектом.

В этом году ГЖД готовится обновить подвижной состав городских электричек: во втором полугодии ожидается поставка с Демиховского машиностроительного завода пяти новых составов электропоездов серии ЭП3Д в четырехвагонном исполнении. Новые электрички выйдут на маршрут первой линии НЦД, а также будут ходить на участке Нижний Новгород — Заволжье.