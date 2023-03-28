Определен подрядчик строительства нового терминала аэропорта Минеральных Вод

Строительством нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Минеральные Воды» займется компания ООО «Лимакмаращстрой», сообщает пресс-служба аэропорта.

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Работы начнутся в апреле 2023 года и будут завершены в январе 2025 года. Площадь нового объекта составит 28 тыс. кв. м. Стоимость контракта с подрядной организацией составила 13,9 млрд руб.

«Новый терминал международного аэропорта Минеральные Воды позволит увеличить пропускную способность до 1 тыс. пассажиров в час, а общий годовой объем до 3,8 млн пассажиров в год», — сообщает пресс-служба воздушной гавани.

ООО «ЛМС» (ООО «Лимакмаращстрой») — это строительная компания, которая строила международный аэропортовый комплекс «Платов» в Ростове-на-Дону, терминальный комплекс аэропорта в Волгограде.

Напомним, конкурс по строительству нового аэровокзального комплекса в Минеральных Водах был объявлен в ноябре 2022 года. Авиагавань является крупнейшим транспортным хабом на Северном Кавказе, и обслуживает 34 внутренних рейса и 17 международных.

Анастасия Назарова