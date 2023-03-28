Люди в камуфляже выгнали монахов УПЦ из храма в Ивано-Франковске

Группа неизвестных в камуфляже и балаклавах выгнали монахов Украинской православной церкви (УПЦ)из храма Рождества Христова в Ивано-Франковске на западе страны. Как сообщило издание «Страна» со ссылкой на Черовецко-Буковинскую епархию, это последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области.

На видео, на котором, предположительно, снят захват храма неизвестными, видно, как группа монахов выбегает из дверей храма, они трут руками глаза — в помещении храма распылили какое-то вещество. СМИ пишут, что это газ из перцовых балончиков. Затем человек в балаклаве закрывает дверь храма.

Епархия заявила, что храм был захвачен группой из 200 человек, часть из которых была в камуфляжной форме, при попустительстве полиции. Также сообщается, что во время штурма применялся слезоточивый газ.

УПЦ — самая большая церковь Украины. Ранее к ее названию добавлялась приставка «Московского патриархата». Но 27 мая церковь осудила боевые действия, которые Россия ведет на Украине, и объявила о независимости от РПЦ. Несмотря на это, по предписанию Минкульта Украины, до 29 марта монахи УПЦ должны покинуть Киево-Печерской Лавру.

Анастасия Ларина