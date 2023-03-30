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Электрокаров стало больше на 65%

Количество легковых электромобилей в Нижегородской области за год увеличилось на 65%. По данным ГИБДД на 1 января 2023 года, на территории Нижегородской области зарегистрировано 260 электрокаров. В начале 2022-го их было 158, в начале 2021-го — 69.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Параллельно развивается зарядная инфраструктура для таких автомобилей. На данный момент, по информации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в регионе около 90 зарядных станций быстрого и медленного типов. В том числе в прошлом году с господдержкой были установлены 62 «быстрые» зарядные станции для электромобилей: 56 в Нижнем Новгороде, по две — в Арзамасе и Кстове, по одной — в Дзержинске и на территории технопарка «Саров» в поселке Сатис.

Инвесторы зарядной инфраструктуры получают бюджетные субсидии: регион компенсирует до 60% фактических затрат на закупку оборудования (не более 1,86 млн руб.) и до 30% — на технологическое присоединение к электрическим сетям (не более 900 тыс. руб.). Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ, на данный момент семь инвесторов получили 133,65 млн руб. таких субсидий. В этом году, по информации ведомства, с бюджетной поддержкой на территории региона планируется установка еще 58 «быстрых» электрозарядных станций.

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