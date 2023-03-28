Глава МЧС Куренков передал тюменским спасателям 42 единицы техники

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Тюмень передал местным спасателям 42 единицы спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Технику поступит на в отряды 24 муниципалитетов.

В частности, пожарные подразделения получили 36 автоцистерн тяжелого класса, пожарную автолестницу, экспертно-криминалистическую лабораторию на базе микроавтобуса, бортовой автомобиль «Урал», пассажирский автобус, легковой автомобиль, катер.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что технику используют для усиления группировки сил спасателей в период паводков и пожароопасного сезона. Для этого местные власти также закупили дополнительную технику, в частности, беспилотные летательные аппараты.

Глава МЧС и Александр Моор также вручили 13 тюменским пожарным ведомственные и региональные награды.

Напомним, в прошлом году в Тюменской области особый противопожарный режим действовал с середины апреля по конец августа. За это время произошло 155 лесных пожаров.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте