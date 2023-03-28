Поджигателя двух полицейских на чувашской дороге приговорили к 21 году особой колонии

Верховный суд Чувашии признал 29-летнего шофера из Марий Эл Артемия Матюкова виновным по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), повторной пьяной езде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и приговорил к 21 году колонии особого режима и одному году ограничения свободы после освобождения. О приговоре говорится на сайте СУ СКР по Чувашии.

Как установил суд, примерно в 14:00 29 июля 2022 года автомобиль марки «Лада Самара» под управлением нетрезвого, ранее уже административно наказанного и лишенного водительских прав за пьяную езду Артемия Матюкова был остановлен инспектором ДПС и полицейским патрульно-постовой службы в деревне Токшики Моргаушского района.

Полицейские отстранили пьяного мужчину от управления машиной и вызвали эвакуатор для буксировки автомобиля нарушителя на спецавтостоянку. Нетрезвому водителю не понравилось задержание и оформление на него протокола, поэтому примерно в 15:30 он достал из багажника своей машины канистру с бензином и начал разбрызгивать его на обмундирование полицейских. Затем Артемий Матюков чиркнул зажигалкой и поджег одежду инспектора ДПС, а сам скрылся.

В результате инспектор ДПС получил ожоги более 60% поверхности тела, его экстренно доставили в реанимацию, полицейский получил тяжкий вред здоровью, однако остался жив.

Помимо этого осужденный 30 июня 2022 года в городе Йошкар-Ола напал на местного жителя, избил его, а затем похитил у него 4 тыс. руб. и отобрал сотовый.

Артемия Матюкова задержали на третьи сутки после поджога полицейских на дороге при участии бойцов спецназа в деревне Шерекей Республики Марий Эл, где он отсиживался у своего приятеля.

После задержания фигуранта с санкции суда поместили в СИЗО. Как пояснил «Ъ» старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич, в ходе суда Артемий Матюков признал свою вину в пьяном вождении и грабеже, а про поджог полицейских заявил, что «не думал, что все так получится».

Олег Ерусланов, Чебоксары