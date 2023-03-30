С пионерским зарядом

Нижегородская область примеряет на себя новое лидерское качество — в развитии общественного электротранспорта. В 2021 году здесь раньше других регионов стартовала эксплуатация электробуса малого класса на пассажирском маршруте, в прошлом году началась первая в стране масштабная модернизация трамвайного парка и инфраструктуры, а в этом впервые в России в рамках государственно-частного партнерства закупили электромобили для такси. Большинство проектов реализуется благодаря федеральной бюджетной поддержке — регион готовит проработанные заявки и умеет быстро их корректировать, отмечают эксперты.

Первые новые трамваи «Минин», закупленные в рамках концессии, вышли на маршруты в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По рельсам модернизации

Меньше недели назад, 26 марта, на самый популярный трамвайный маршрут Нижнего Новгорода, городское кольцо, вышли два новых вагона. Еще один такой трамвай за месяц до этого начал работу в Автозаводском районе. «Сейчас еще четыре вагона проходят пусконаладочные работы, после обкатки также выйдут на пассажирские линии», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подвижной состав «Нижегородэлектротранса» давно требовал обновления — парк изношен на 80%. Сейчас в трех городских депо 290 трамваев, после полного обновления их будет 240, в том числе 170 новых и около 70 вагонов, еще не выработавших ресурс.

Новые вагоны поставляет российско-белорусская компания «Нижэкотранс», созданная на базе ООО «Фоксбас» в Ворсме Нижегородской области, которое до санкций собирало автобусы на шасси итальянской Iveco, свернувшей бизнес в России. С российской стороны кроме самого «Фоксбаса» в капитал вошло ООО «Экологические проекты», с белорусской — BKM Holding (бывший «Белкоммунмаш») и ООО «АМБ-Инжиниринг». Стороны быстро нашли общий язык: в мае в Минске подписали соглашение о сотрудничестве, в сентябре начались работы в Ворсме, а в декабре выпустили первый серийный образец. Трамваи назвали «МиНин», обыграв таким образом минско-нижегородское партнерство.

Закупка новых вагонов — часть масштабной программы модернизации трамвайного парка и инфраструктуры, стартовавшей в регионе в сентябре прошлого года. Ее реализует ООО «Экологические проекты» (управляется Корпорацией развития региона), с которым правительство области подписало концессионное соглашение. Документ рассчитан на 25 лет и предполагает перекладку 150 км трамвайных путей, закупку 170 новых трамвайных вагонов, ремонт 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо. Инвестиции в проект превышают 50 млрд руб. Основное финансирование обеспечивает федеральный бюджет (15,4 млрд руб.) и ВЭБ.РФ (кредит на 32,1 млрд руб. под 5,6% годовых).

«Масштабная модернизация электротранспорта, требующая многомиллиардных расходов, реализуется в регионе при федеральной господдержке — Нижегородская область, благодаря своей инициативности и качественно подготовленным заявкам, получает финансирование и, что не менее важно, быстро переходит к реализации проектов», — говорит депутат думы Нижнего Новгорода, член комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Мария Кузнецова.

Ранее регион получил один из крупнейших в стране инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство метро: продление Автозаводской и Сормовско-Мещерской линий оценивается примерно в 55 млрд руб.

Электромобили GAZelle e-NN начали обслуживать пассажиров аэропорта в юбилейный для Нижнего год



С запасом хода

Поставка ворсменских трамваев — не единственный случай в нижегородской практике, когда регион первым в стране начинает эксплуатацию транспорта своего же производства. В 2020 году на форуме ЦИПР в Нижнем Новгороде Горьковский автозавод представил первый российский легкий коммерческий электромобиль — GAZelle e-NN. А в июле 2021 года пассажирские версии этих машин, рассчитанные на 17 человек, вышли на первый маршрут в Нижнем — от станции метро Парк Культуры до аэропорта. Запас хода электробусов — 120 км, батареи заряжаются до 80% емкости за 30 минут. С учетом частых остановок маршрутки производитель предусмотрел так называемый режим рекуперации: когда батареи подзаряжаются в момент торможения электробуса.

В этом году электромобили пополнили парк нижегородских такси. Близкая «Роснано» компания «Оператор электродвижения» структурировала сделки по закупке перевозчиками 180 электромобилей Evolute, которые выпускает липецкий завод «Моторинвест» на базе китайского автомобиля Dongfeng. С января они выходят на маршруты «Яндекс.Такси» по тарифам «комфорт» и «комфорт плюс». До конца года количество электрокаров планируется увеличить до 280. Зарядная инфраструктура строилась параллельно: «Оператор электродвижения» установил в регионе 44 зарядные станции.

«Мы запускали проект комплексно, и это удалось сделать в рекордные сроки — за шесть месяцев, — комментировал генеральный директор „Оператора электродвижения“ Алексей Тихонов. — По сути, за это время в Нижнем Новгороде был построен рабочий прототип новой для страны отрасли электромобильности. Именно вокруг этого должна строиться стратегия нового автопрома РФ, которая обеспечивает рабочие места, внутренний спрос на технологии, ИТ-компетенции, науку и перспективные разработки».

Общая стоимость проекта по организации электротакси составила 750 млн руб., из которых 100 млн руб. — государственное финансирование. Губернатор Глеб Никитин пояснил, что это партнерство — еще один пример успешного участия Нижегородской области в программах поддержки регионов, которые предполагают субсидирование за счет федерального бюджета строительства зарядной инфраструктуры и закупки электромобилей по линии Минпромторга РФ: «На эти автомобили как раз предоставляется скидка, и достаточно ощутимая. Мы, по сути, впервые в стране запускаем целую отрасль электродвижения».

Электротакси появились в Нижнем вместе с зарядной инфраструктурой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Электробусы будущего

Новая перспективная страница истории нижегородского электротранспорта — электробусы большого класса. По программе развития городского электротранспорта федеральные власти готовы компенсировать регионам не менее 95% стоимости таких машин, и Нижегородская область планирует претендовать на эту поддержку. Как сообщил „Ъ-Приволжье“ директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов, с соответствующей заявкой регион обратился в Минтранс РФ. Ее параметры пока не раскрываются.

«Электробусы не привязаны к контактной сети и более мобильны, — объясняет интерес руководитель ЦРТС. — Это удобно, если, например, по объективным обстоятельствам требуется перекрыть дорожную сеть и, соответственно, оперативно поменять маршруты движения общественного транспорта. У классического троллейбуса такой возможности нет. Яркий пример — троллейбус №31. При закрытии улицы Горького из-за строительства метро пришлось этот маршрут сократить, а был бы на нем электробус, его можно было бы перенаправить по Белинке и потом вывести на площадь Минина». Кроме того, в нижегородском правительстве указывают, что электробусы значительно тише и экологичнее автобусов, а суммарные эксплуатационные затраты у них на 10% ниже, чем у троллейбуса.

Татьяна Салахетдинова