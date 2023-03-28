Ярославским депутатам не понравилось слово «кешбэк»

Депутаты Ярославской областной думы попытались найти замену слову «кешбэк» по время обсуждения обращения к правительству страны о продлении программы так называемого «детского кешбэка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова

Фото: Ярославская областная дума Депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова

Фото: Ярославская областная дума

Термин в своем докладе употребила депутат Лариса Ушакова. Ее коллега Андрей Ершов обратил внимание на то, что слово иностранное.

«Лариса Юрьевна, а слово "кешбэк" не было попыток заменить на что-то более русское?»,— сказал депутат Андрей Ершов.

Лариса Ушакова попыталась найти русский синоним. «Сейчас я подумаю… Возврат денег! Детский сюрприз! Детская компенсация, Андрей Николаевич, я придумала»,— сказала депутат.

«Частичный возврат денежных средств. Давайте по-русски говорить!»,— призвал коллег Андрей Ершов.

«Просто так было в постановлении правительства Российской Федерации. Ничего не меняем. Ублажаем правительство Российской Федерации, чтобы оно нам… Мне самой не нравится — "кешбэк"»,— сказала Лариса Ушакова.

Депутаты проголосовали за обращение к правительству России о продлении действия программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Антон Голицын