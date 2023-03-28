Татарстан могут включить в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Министерство финансов РФ предложило включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, за счет данного шага можно будет сформировать новые логистические маршруты для перемещения алкогольной продукции, импортируемой из стран Средней и Восточной Азии. Кроме того, включение Татарстана в эксперимент позволит нивелировать риски возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя из-за внешних ограничений.

В данный момент участниками эксперимента являются Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Брянская, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Смоленская области,, Краснодарский край. Проект продолжит работу до конца мая следующего года.

"Ъ-Казань"