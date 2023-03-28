На Урале пенсионерку хотят отправить на лечение после того, как она сбросила с балкона трехлетнего правнука

В Свердловской области 71-летню пенсионерку хотят отправить на принудительно лечение после того, как она сбросила с балкона своего трехлетнего правнука. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) было направлено в Кушвинский городской суд.

Следователи установили, вечером 15 октября 2022 года пьяная женщина, столкнула своего правнука со второго этажа. Ребенок упал на землю с высоты около пяти метров и получил различные травмы. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, прибывшие на место полицейские нашли пенсионерку в ее квартире, она не скрывалась.

В отношении обвиняемой была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно ее заключению женщина страдает психическим расстройством. «Эксперты пришли к выводу, что женщина представляет социальную опасность для себя и окружающих лиц, в связи с чем нуждается в применении к ней принудительного лечения», — прокомментировал Александр Шульга.

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