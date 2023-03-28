Житель Апшеронска погиб при пожаре в строительном вагончике

В Апшеронске при пожаре в строительном вагончике погиб местный житель. Следователи организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Пожар произошел вечером 27 марта на улице Пролетарской. Увидев его, местные жители обратились в экстренные службы. Когда пожарные ликвидировали возгорание, в вагончике обнаружили тело проживавшего в нем 46-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре поступило в 21:23. Через девять минут прибывшие пожарные установили, что возгорание строительного вагончика произошло на площади 12 кв. м. Уже в 21:41 пожар был полностью ликвидирован.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. По окончании проверки они примут соответствующее процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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