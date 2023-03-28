Мощность мусоросортировочного комплекса в Белореченском районе увеличили на 100 тыс. тонн в год

В Белореченском районе мусоросортировочный комплекс, оператором которого выступает «Крайжилкомресурс», увеличил производственную мощность в два раза, или на 100 тыс. тонн в год. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Увеличить производственные мощности удалось за счет ввода мобильного сортировочного комплекса.

«Важно, что отбираемые ежемесячно на территории Белореченского комплекса около 900 тонн вторсырья — полимеров, стекла, картона и других — вновь вовлекают в хозяйственный оборот»,— цитирует пресс-служба администрации Кубани вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Директор АО «Крайжилкомресурса» Геннадий Быков подчеркивает, что важно не только оказывать услугу по сбору отходов, но организовывать выборку и использование вторичных ресурсов. При ручной сортировке общий показатель извлечения вторичных ресурсов у АО «Крайжилкомресурс» составляет 9%, в то время как средний показатель в России не превышает 6%.

Мусоросортировочный комплекс в Белореченском районе запустили в 2018 году. Он принимает отходы из Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского районов и Сочи.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram