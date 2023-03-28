Ремонт завершился в стоматологии на улице 40 лет Победы в Ижевске

В подразделении № 4 Республиканской стоматологической поликлиники, расположенной по ул. 40 лет Победы в столице Удмуртии, завершился ремонт. Как сообщает в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, средства на проведение работ были выделены из республиканского бюджета.

В частности, в поликлинике отремонтировали центральное стерилизационное отделение, четыре лечебных и два хирургических кабинета. Кроме того, здесь также заменили покрытие стен, пола и потолков, а также обновили батареи, окна и мебель.

В настоящее время прием пациентов ведется в обычном режиме.