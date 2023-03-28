ЧМК выделил грант на создание компьютерной игры на тему раздельного сбора ТКО

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в Группу «Мечел») выделил грант на создание компьютерной игры на тему раздельной сортировки мусора одному из победителей конкурса «Эко-Проектор». Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

Конкурс экологических инициатив «Эко-Проектор» проводится ЧМК совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город». Один из победителей конкурса прошлого года, преподаватель философии ЮУрГУ Артур Дыдров разработал компьютерную игру «Разделяйка», которая по своим принципам похожа на пятнашки. В ней игрокам нужно собрать изображения мусора в правильном порядке и разместить каждый вид отходов в соответствующем контейнере.

«Игра реализована достаточно новаторски: фрагменты изображения проецируются с компьютера на интерактивный пол, где игрок может рукой перемещать картинки, касаясь поверхности. Игра ориентирована на детей школьного и дошкольного возраста, чтобы с раннего возраста прививать полезную привычку по правильной сортировке мусора», — комментирует Артур Дыдров.