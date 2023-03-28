Кубанский политолог оценил перспективы новой партии «За семью!»

Российское православное движение «Сорок сороков» учредило политическую партию традиционалистов «За семью!». Председателем избран Андрей Кормухин (лидер движения «Сорок Сороков»). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политического объединения.

Новая партия считает миссией «борьбу за традиционные духовно-нравственные ценности», впереди у нее работа по созданию отделений в 60 регионах РФ. Кубанский политолог Григорий Киселев считает, что сама идея создания подобного политического движения в воздухе витала уже давно.

«У нас всегда на государственном уровне активно лоббировалось сохранение традиционных ценностей как незыблемого принципа развития России. Создание партии является лишь первым шагом в долгой и необходимой работе. У идейных вдохновителей и членов партии "За семью!" еще есть время до следующих выборов в Госдуму, так что у движения есть все возможности для формирования четкой и структурированной позиции»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» политолог.

Движение «Сорок сороков» создано в 2013 году композитором Андреем Кормухиным и боксером Владимиром Носовым. Позиционирует себя как платформа для россиян православного вероисповедания с активной гражданской позицией. Организация известна громкими акциями против выхода на большие экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», защитой строительства православного храма в парке «Торфянка». Кроме того, движение «Сорок сороков» и его региональные отделения вошли в число организаций, которые подписали опубликованное в октябре 2019 года открытое письмо Владимиру Путину, направленное против закона о «домашнем насилии». Проверить движение на экстремизм предлагали депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина, экс-депутат Оксана Пушкина и «коммунист» Валерий Рашкин.

Наталья Решетняк

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