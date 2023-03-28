Контрольно-счетная палата проверит, как расходуются средства на подготовку к 300-летию Перми

Контрольно-счетная палата Перми проверит эффективность использования средств, которые выделяются из бюджета города на ремонт и создание объектов к 300-летию краевой столицы. Об этом сообщила на пленарном заседании Пермской думы председатель контролирующего органа Мария Батуева. По ее словам, основная часть проверок запланирована на второе полугодие, когда завершится дорожный сезон. «Обязательно будем смотреть улицу Ленина, капитальный ремонт сквера возле гостиницы “Урал”. В рамках программы развития сети образовательных организаций проверим, как строятся стадионы. План уже составлен, смотреть объекты однозначно будем»,— рассказала госпожа Батуева.

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Как следует из плана деятельности городской КСП на 2023 год, опубликованном на ее официальном сайте, в общей сложности ведомство собирается провести в этом году 18 контрольных мероприятий, а также 11 проверок и экспертиз.