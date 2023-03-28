«Леруа Мерлен» в Ижевске продолжает работать в обычном режиме

Компания «Леруа Мерлен», представители которой ранее озвучили намерение покинуть российский рынок, в столице Удмуртии продолжает свою работы в обычном режиме. Об этом сообщил специалист компании, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

При этом, как уточнили в службе клиентской поддержки, речь идет не о полной ликвидации магазинов, а о передаче их локальному менеджменту. «В настоящий момент речь идет только о намерении. Оно никак не повлияет на нашу организацию в обслуживании клиентов, работу сотрудников и взаимоотношения с партнерами»,— отметил специалист компании.

Отметим, что торговая сеть работает в 65 городах России, в том числе и в столице Удмуртии. Первый магазин здесь заработал в апреле 2019 года.