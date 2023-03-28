Контрольно-счетная палата выявила более 85 нарушений в МО «Посадский»

Контрольно-счетная палата Петербурга в результате проверки выявила более 85 нарушений в муниципальном округе «Посадский» в период с 2021 по 2022 годы. Отчет КСП рассмотрен прокуратурой, пишет 28 марта «ЗАКС.ру».

Большее количество нарушений связано со сферой муниципальных закупок. Так, новогодние подарки, оплаченные из бюджета, не соответствовали требованиям, детское игровое оборудование было куплено по завышенным тарифам, а условия закупки на благоустройство детских площадок содержало ряд требований, которые ограничивают конкуренцию в округе.

Кроме того, в КСП обнаружили, что МО оплачивал подписку на информационный справочник, которым пользовался один житель раз в месяц, нужды одной из школ в Петроградском районе, демонтаж оборудования, которое не принадлежит муниципалитету. Ранее палата отчиталась о более чем 230 нарушениях за три года в МО «Петровский».

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