«Россети Тюмень» направят более 1,5 млрд рублей на развитие электросетей в Тюменском районе

Более 1,5 млрд руб. направит компания «Россети Тюмень» на развитие электросетей в Тюменском районе, говорится в сообщении пресс-службы. В течение года планируется отремонтировать 17 подстанций и 80 км линий электропередачи различного класса напряжения.

По данным пресс-службы, энергетики в полтора раза — до 6,3 МВА — увеличат трансформаторную мощность питающего центра «21Т Метелево» и модернизируют подстанции 110 кВ «Чикча» и «Молчаново». Их суммарная трансформаторная мощность увеличится с 32,6 до 52 МВА. От них зависит электроснабжение 28 населенных пунктов.

Тюменский район является одним из лидеров по объему строительства индивидуального жилья — за прошлый год построено свыше 900 тыс. кв. метров. Количество заявлений на подключение новых домов и других объектов к электросетям выросло за последние три года на 75%. При этом инфраструктура к такому объему была не готова, у владельцев домов возникали проблемы с энергоснабжением.

По словам заместителя гендиректора по инвестиционной деятельности «Россети Тюмень» Елены Баклановой, препятствует развитию территории несвоевременная подача застройщиками заявок на технологическое присоединение. Модернизация энергообъектов должна покрыть растущие потребности жителей в электроэнергии.

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Дарья Башлыкова