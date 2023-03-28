В Башкирии системы оповещения приведут в режим постоянной готовности

Курултай Башкирии на заседании 29 марта намерен принять в окончательном чтении законопроект, согласно которому системы оповещения населения приведут в режим постоянной готовности. Как сообщили в пресс-службе Курултая, изменения планируется внести в республиканский закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 14 марта 1996 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Законопроект предусматривает установление единого порядка создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения»,— отмечается в сообщении.

Кроме того, законопроект защищает права иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике и пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Предлагается законодательно закрепить их право на возмещение ущерба имуществу и здоровью.

Майя Иванова

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