В Краснодаре за четыре года количество жертв при пожарах сократилось вдвое

За последние четыре года в Краснодаре сократилось количество пожаров, а показатель смертности уменьшился почти наполовину. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности обсудил вопросы безопасности жителей в весенне-летний период. Он поручил до наступления пожароопасного сезона проверить работу всех пожарных гидрантов на территории Краснодара.

«Мы несем ответственность за жителей и гостей нашего города. Не должно быть ситуаций, когда при необходимости невозможно оперативно подключиться к гидранту. Возьмите это под особый контроль, необходимо проверить состояние каждого гидранта в городе»,— отметил Евгений Наумов.

По словам начальника управления гражданской зашиты Виталия Казликина, в городе уже зарегистрировано 12 пожаров на площади более 0,4 га. Их причинами стала неосторожность в обращении с огнем. Он отметил, что в весенне-летний период это может привести к глобальным пожарам.

Мэр Краснодара также поручил до конца учебного года усилить контроль за безопасностью школьников. Во всех учебных учреждениях уже прошли тренировки по пожарной безопасности и эвакуации. Также Евгений Наумов поручил во время школьных каникул дополнительно проверить школы на соблюдение правил пожарной безопасности.

На заседании комиссии обсудили и готовность Краснодара к подтоплениям. Они наиболее вероятны с мая по июль при выпадении интенсивных дождей. На сегодня уже проверили и подготовили к использованию 16 плавсредств и 15 мотопомп для откачки ливневых вод. Вице-мэр города Владимир Архипов напомнил, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС. Для ликвидации локальных подтоплений готовы 24 единицы спецтехники, при необходимости их количество могут увеличить на 11.

Татьяна Ручкина

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