В Оренбурге поставят памятник основателю и лидеру «Ласкового мая»

В Оренбурге появится памятник вокалисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову и основателю коллектива Сергею Кузнецову. Презентация его макета и скульптурных портретов состоялась во вторник, 28 марта, в Музее скульптуры имени Петиных. Скульптурные портреты выполнены из пластилина скульптором Александром Сукмановым. Об этом сообщает городская администрация.

«По инициативе Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" памятник может появиться в сквере на углу улиц Химической и Регенераторной Оренбурга. Поблизости расположен Дом детства, где воспитывался Юрий Шатунов, зародился "Ласковый май", и где когда-то жил Сергей Кузнецов»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Скульптурная композиция будет дорабатываться с учетом пожеланий семей Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова. Пока точные сроки ее создания неизвестны.

Александр Сукманов, который работает над памятником, является выпускником Московского высшего художественно-промышленного училища имени Строганова. Ранее он изготовил бюст летчика Михаила Девятаева, героя-антифашиста Александра Шмореля, а также мемориальные доски народного артиста СССР Льва Дурова и писателя Юлиана Семенова.

Сергея Кузнецова не стало в ноябре минувшего года. В том же году в июне скончался Юрий Шатунов.

Георгий Портнов