Акционер «Мотовилихи» вновь добился остановки торгов по продаже основного комплекса имущества завода

Торги по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» вновь приостановлены. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Андрея Берсенева, опубликованного на федресурсе. Очередная пауза вновь вызвана жалобой на действия организатора торгов, поданной в УФАС представителем акционера — ООО «Метатрон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ранее торги уже приостанавливали из-за жалобы ООО «Метатрон»: юристы общества настаивали на неправильности оценки активов «Мотовилихинских заводов», в частности пакета акций ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Стоимость этого актива была оценена в 1 руб. Рассмотрев жалобу «Метатрона», УФАС признало изложенные доводы заявителя необоснованными.

Первые торги по реализации имущественного комплекса «Мотовилихи» были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота составила 9,34 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С таким же результатом закончились и повторные торги, на которых начальная цена имущества составляла 8,316 млрд руб. 17 февраля этого года были объявлены торги в форме публичного предложения. По их итогам имущество предприятия может быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб.