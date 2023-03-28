Комитет заксобрания определился с кандидатурой представителя Прикамья в Молодежном парламенте при Госдуме РФ

Комитет по социальной политике краевого заксобрания предложил направить в состав Молодежного парламента при Государственной думе РФ депутата Радмира Габдуллина. Проект постановления будет рассмотрен в апреле. Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Молодежный парламент при Государственной думе РФ создан 16 марта 2023 года. Его цель — содействие законодательной деятельности Госдумы в области регулирования прав и законных интересов молодежи. В состав молодежного парламента входят депутаты законодательных органов субъектов РФ, представители молодежных организаций политических партий, образовавших фракцию в Госдуме, депутаты органов местного самоуправления муниципальных образований и студенты — представители органов студенческого самоуправления.

Радмир Габдуллин избран в краевое заксобрание 19 сентября 2021 года по одномандатному избирательному округу № 25. Является членом фракции «Единая Россия», заместителем председателя комитета по социальной политике.