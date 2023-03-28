В 2022 году на Кубани собрали 602 тысячи тонн плодов и ягод

По предварительным подсчетам, в 2022 году во всех формах хозяйств региона садоводы собрали 602 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, что на 37 тыс. тонн, или на 6,5%, больше, чем в 2021 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com / ru Фото: pxhere.com / ru

«Высоким показателям производства способствует то, что на Кубани промышленные сады закладываются исключительно сертифицированными саженцами высокопродуктивных сортов. При этом для создания садов используются интенсивные технологии, предполагающие установку шпалеры, капельного орошения, противоградовой сетки. Все это создает хорошую перспективу развития отрасли на ближайшие годы и позволяет активно реализовывать программу импортозамещения»,— отмечает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека. Так, в прошлом году заложено 1625 га многолетних насаждений (без виноградников), включая 1069,9 га садов, из которых 875 га — сады интенсивного типа. В 2023 году планируется заложить 1600 га плодово-ягодных насаждений.

В садах агрохолдинга «СТЕПЬ» урожай яблок в прошлом году стал рекордным для компании и достиг 40 тыс. тонн, что на 35% превышает показатель 2021 года. «Мы выращиваем более 50 десертных сортов яблок, при этом 80% урожая составляют яблоки высшего и первого сортов. Результат достигнут за счет применения эффективных агротехнологий, внедрения цифровых решений, выхода в фазу плодоношения молодых насаждений, а также благоприятных агроклиматических условий»,— говорит генеральный директор агрохолдинга Андрей Недужко.

Садоводством на Кубани, по данным министерства, занимаются более 150 крупных и средних организаций, а также около 300 крестьянских (фермерских) хозяйств, представленных практически во всех муниципальных образованиях края. Наиболее крупными являются АО «Сад-Гигант» Славянского района, АО «КСП "Светлогорское"» Абинского района и ОАО «Агроном» Динского района. По предварительным подсчетам ведомства, общая площадь плодово-ягодных насаждений в Краснодарском крае составляет 42,4 тыс. га, в том числе около 31 тыс. га промышленных насаждений. Доля продукции Краснодарского края в общем объеме садоводческой продукции России занимает 33%, в объеме товарной продукции садоводства — 40%.

Маргарита Синкевич