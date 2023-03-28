Число жалоб на госзакупки сократилось в Нижегородской области

Количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу на госзакупки сократилось в Нижегородской области в 2022 году в полтора раза, сообщил замруководителя нижегородского управления регулятора Александр Барышев.

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На пресс-конференции во вторник господин Барышев подсчитал, что в прошедшем году в управление поступило 455 жалоб на нарушения законодательство о закупках для государственных и муниципальных нужд по 44-ФЗ. Обоснованными были признаны 156 жалоб, заказчикам выдали предписания об устранении нарушений в конкурсной документации. Для сравнения, в 2021 году регулятору поступило более 700 жалоб, добавил Александр Барышев.

Кроме того, нижегородское УФАС усилило практику выдачи предупреждений нарушителям вместо возбуждения антимонопольных дел. Так, в 2021 году управление выдало 40 предупреждений, в прошедшем году – 13. При этом в 2021 году регулятор возбудил 21 дело в отношении органов власти, в 2022 году – 12 дел.

«Мы выдаем предупреждения, чтобы органы власти имели возможность исправиться, они очень быстро реагируют на предупреждения и изменяют законодательные акты и свои действия в интересах государства и общества», — добавил господин Барышев.

Владимир Зубарев