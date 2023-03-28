Оставлен в силе приговор волгоградскому создателю финансовой пирамиды

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор руководителю потребительского кооператива «Первый пенсионный» Евгению Попову, ранее признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в декабре прошлого года Центральный районный суд Волгограда приговорил Попова к шести годам колонии общего режима. Суд признал, что он с октября 2019 по июнь 2020 принимал вклады от населения, при этом его потребительский кооператив гарантировал выплату высоких процентов и страхование финансовых рисков. Однако фактически потребкооператив работал как финансовая пирамида. «Для создания видимости платежеспособности» первым вкладчикам выплачивались проценты ща счет следующих, затем выплаты прекратились.

Полученные средства Евгений Попов обналичил в Москве. Потерпевшими признаны 23 человека, которым причинен материальный ущерб на 6 млн руб.

Попов частично признал вину и пытался снизить срок наказания, подав апелляционную жалобы, но Волгоградский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

Сергей Петунин