ФАС подозревает кубанских поставщиков топлива в картельном сговоре на 950 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба России проверяет компании НТК и «Кубаньойл» на предмет возможного нарушения законодательства, сообщает ФАС в своем Telegram-канале. Компании, поставлявшие бензин и дизельное топливо для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края, подозреваются в картельном сговоре с целью раздела торгов на сумму 950 млн руб.

Данные о возможном нарушении антимонопольного законодательства компаниями НТК и «Кубаньойл» были получены при проведении внеплановых выездных проверок в офисах обеих компаний в городе Сочи. В случае подтверждения информации ФАС о картельном сговоре поставщикам топлива грозит штраф.

ООО «Кубаньойл» зарегистрировано в Сочи в 2015 году, учредителем и директором является Анна Юковская. Выручка компании в 2021 году составила 274 млн руб., чистая прибыль – 4,5 млн руб.

Точных данных о компании НТК ФАС России не сообщает, в Сочи работает одна фирма с таким названием – «Национальная топливная компания (НТК)», зарегистрированная в 2014 году, учредитель – Ольга Зарькова. Выручка в 2021 году составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль – 24,9 млн руб.

Анна Перова, Краснодар