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«Яргорэлектротранс» заплатит 150 тысяч рублей из-за удара пассажирки током

Дзержинский районный суд Ярославля частично удовлетворил исковые требования Елены Преснухиной, которую ударило током в троллейбусе, и решил взыскать с АО «Яргорэлектротранс» компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб., штраф за неисполнение требований потребителей — 50 тыс. руб., судебные расходы — 7,5 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Троллейбус №8, Ярославль

Троллейбус №8, Ярославль

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Троллейбус №8, Ярославль

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«16 декабря 2021 года при посадке в троллейбус №8 в Торговом переулке жительница Ярославля получила удар током, когда взялась за поручни в транспортном средстве. Ответчик несет ответственность за причиненный потребителю вред, так как не обеспечил безопасность предоставляемой услуги»,— рассказали в пресс-службе.

Решение суда в силу еще не вступило, а иск пострадавшей к страховой компании оставлен без рассмотрения.

Алла Чижова

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