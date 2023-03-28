Пермская КСП зафиксировала более чем двукратный рост суммы бюджетных нарушений

На пленарном заседании Пермской думы председатель городской контрольно-счетной палаты Мария Батуева представила отчет о деятельности контролирующего органа за 2022 год. Общий объем проверенных КСП средств в прошлом году составил 49 млрд руб. По итогам контрольных мероприятий было установлено 15,3 тыс. недостатков и нарушений на сумму 2,98 млрд руб. В 2021 году КСП выявила 3,7 тыс. недостатков и нарушений на 1,16 млрд руб. «Стоит отметить, что системных нарушений стало меньше, при этом единичные случаи допущенных нарушений укрупнились как в денежном выражении, так и в количественном»,— сообщила председатель КСП.

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Так, на 953 млн руб. по сравнению с прошлым годом вырос объем нарушений при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности — с 277,1 млн руб. до 1,23 млрд руб. В частности, были выявлены нарушения по учету безнадежной к взысканию задолженности на общую сумму 469 млн руб. Также на учет МКУ «Пермблагоустройство» не были поставлены объекты, созданные при благоустройстве набережной, на сумму 532 млн руб. Объем только этих нарушений составляет около 1 млрд руб., или 81% всех нарушений бухучета и составления отчетности, заметила председатель Мария Батуева.

Также относительно 2021 года резко выросла сумма нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — с 20,1 млн руб. до 1 млрд руб. Вместе с тем сумма нарушений при осуществлении закупок сократилась с 409,6 до 75,4 млн руб., а сумма недостатков, связанных с неэффективным использованием бюджетных средств — с 278,4 до 24,7 млн руб.