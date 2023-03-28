В Перми использовали новые методы обнаружения автомобилей должников за тепло и горячую воду

В четырех районах Перми прошли очередные рейды по должникам за тепло и горячую воду. Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю при содействии работников Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобили неплательщиков. Для обнаружения транспортных средств был апробирован новый метод фото и видеофиксации, как в городском потоке, так и в местах парковок. Это позволило значительно увеличить количество арестов и взысканий задолженности.

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Чаще всего среди должников встречаются собственники автомобилей иностранного производства. Так и в этот раз в ходе рейда самым дорогостоящим среди арестованных средств передвижения стал автомобиль Lexus RX 330. Собственник внедорожника должен за услуги отопления и ГВС более 200 тыс. руб., которые он накопил, скрывая свой автомобиль от энергетиков и приставов. Однако новый способ поиска таких транспортных средств не позволил реализовывать этот план и далее. Арестованные автомобили будут реализованы в счет погашения долгов.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о недопустимости накопления долгов. «Долг за тепло и горячую воду — это не только риск лишения автомобиля, денег на карте, но и значительная переплата в виде пеней, исполнительских сборов. Кроме того, должник не может выехать за границу, зарегистрировать сделку с недвижимостью, получить субсидию. Только за прошлый год арест был наложен более, чем на 100 автомобилей», — напоминает руководитель Отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Питиримова.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю с 2022 года проводят совместную акцию «В теплое будущее без долгов». Задача акции — проинформировать жителей Пермского края о недопустимости накопления задолженности за тепло и горячую воду, стимулировать погашение уже имеющихся долгов и рассказать об оперативных и необременительных способах погашения.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»