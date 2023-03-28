Михаил Евраев сообщил о выполнении главных задач ярославского правительства в 2022 году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сегодня представил доклад о результатах деятельности правительства региона в 2022 году. Губернатор выступил с традиционным отчетом в Ярославской областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Господин Евраев отметил, что экономика области, как и в целом всей России, столкнулась с масштабными вызовами, однако правительству региона удалось сохранить социально-экономическую стабильность и во многих направлениях продвинуться в развитии.

«Год назад на представлении годового отчета мы с вами обозначили главные задачи правительства области в 2022 году: сохранить стабильность в регионе, не допустить роста безработицы и падения доходов граждан, закрытия предприятий, реализовать все программы и планы развития, выполнить все обязательства перед людьми. Все эти задачи были выполнены»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор Ярославской области подчеркнул, что правительство и депутатский корпус создали и реализовали новые меры поддержки промышленности, бизнеса, различных категорий граждан.

В докладе отмечалось, что правительство области выделило почти млрд руб. на повышение зарплат бюджетников, провело индексацию на 5,9% всех мер социальной поддержки. Кроме того, обеспечены выплаты на детей от 8 до 17 лет, увеличен МРОТ. Михаил Евраев рассказал, что уровень регистрируемой безработицы в области снизился за год на 0,3% и составил 0,7%, а среднемесячная заработная плата выросла на 12,3% и составила 46544 руб.

«В 2022 году существенно увеличен объем финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, которым в форме межбюджетных трансфертов было предоставлено 19,6 млрд руб. Прирост к уровню 2021 года составил 6,6 млрд руб., или 51%»,— сказал Михаил Евраев.

По словам губернатора, в результате замещения коммерческих кредитов бюджетными произошло серьезное оздоровление финансовой системы региона.

Приоритетными направлениями правительства оставались социальная защита населения, образование и медицина. В 2022 году все публичные обязательства перед жителями выполнены своевременно и в полном объеме.

Инфляция в Ярославской области оказалась ниже среднероссийского уровня и составила 111,6%. Индекс промышленного производства составил 97,2% в натуральном выражении. Причинами снижения, как отметил Михаил Евраев, стали нарушение логистических цепочек, сдвиг сроков или отказы в поставке импортного сырья, материалов и комплектующих, удорожание сырья импортного производства. Эти проблемы решал антисанкционный штаб во главе с губернатором.

Хорошие результаты, по словам Михаил Евраева, достигнуты в АПК. Аграрии произвели продукции на сумму 52,4 млрд руб. (в 2021-м — на 46,6 млрд руб.), индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,2%. Большое внимание правительство области уделяло развитию строительной отрасли и жилищной политике.

«В 2022 году мы перешли на выдачу жилищных сертификатов для детей-сирот — теперь они смогут самостоятельно выбирать квартиру. В 2022 году 27 человек получили сертификаты и приобрели жилье на сумму 88,7 млн руб., еще 44 квартиры было куплено правительством»,— сообщил Михаил Евраев.

В 2022 году правительство области начало значительные преобразования в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Появились перспективы строительства Карабулинской развязки.

«Президент Владимир Владимирович Путин поддержал проект и поручил правительству РФ обеспечить его реализацию в период 2023-2027 годов. Карабулинская развязка внесена в пятилетний план дорожной деятельности РФ. В декабре 2022 года вышло постановление правительства, предусматривающее включение 1,2 млрд руб. на начало строительства в 2026 году. Сейчас мы работаем над тем, чтобы приступить к проектированию в 2023-2024 годах и перейти к началу строительных работ в 2025-2026 годах»,— рассказал господин Евраев.

Кроме того, глава региона подробно рассказал о результатах, достигнутых в туристической отрасли, культуре, спорте и экологии.

Антон Голицын