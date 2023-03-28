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Житель Балашова предложил взятку сотруднику ДПС

Житель Балашова Саратовской области подозревается в покушении на взятку сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 25 марта в Балашове 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем нарушил правила дорожного движения. Чтобы сотрудник ДПС не составлял в отношении него протокол о нарушении, гражданин предложил сотруднику полиции взятку.

Патрульный отказался от денег и «принял меры к пресечению противоправных действий взяткодателя».

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Сергей Петунин

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