«Ритуал.ру» вложит средства в строительство крематория в Казани

Компания «Ритуал.ру» планирует инвестировать деньги в строительство казанского крематория. Об этом пишут «Ведомости Санкт-Петербург».

Отмечается, что компания приобрела 80% доли в ООО «Казанский крематорий», которое было зарегистрировано в прошлом месяце.

Один из владельцев «Казанского крематория» Андрей Савиных заявил, что крематорий будет построен на территории комплекса «Курган» с колумбарием. Окупаемость проекта составит 5-6 лет. Сам крематорий будет полностью принадлежать одноименному ООО.

Напомним, строительство крематория планируют начать этой весной. Инвестиции оцениваются в 250 млн руб.

"Ъ-Казань"