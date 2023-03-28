На Украине проверяют издательства, опубликовавшие на государственном языке менее 50% произведений

16 украинских издательств проверяют на нарушения закона о государственном языке. Поводом стало то, что в 2022 году они опубликовали менее 50% произведений на украинском языке.

«Речь идет о 16 издателях, которые, по данным Книжной палаты, в 2022 году выпустили на государственном языке менее 50% от всех наименований книжных изданий. Это может свидетельствовать о нарушении требований части первой статьи 26 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"»,— сообщает уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень.

В 2021 году на Украине вступил в силу закон, согласно которому не менее 50% выпущенных издательством книг должны быть на украинском языке. Нарушителям закона грозят санкции — штрафы и приостановка деятельности.

Александр Кислов