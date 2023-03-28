Устроивший стрельбу в микрорайоне под Новосибирском сдался полицейским

Мужчина, устроивший стрельбу в микрорайоне под Новосибирском, сдался властям. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

Инцидент, по данным ведомства, произошел в микрорайоне Светлый Мошковского района. Около 14:00 в полицию поступил сигнал об агрессивном поведении местного жителя с оружием в многоэтажном доме. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Находившийся в квартире, предположительно в состоянии опьянения гражданин, приоткрыл дверь и выстрелил.

Стражам порядка уговорами удалось убедить мужчину открыть дверь и сдать оружие. Пострадавших нет, отметили в полиции.

Личность стрелка установлена. Им оказался 61-летний местный житель. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Изъятое у него оружие направлено на экспертизу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ, наказание по статье – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы).

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Илья Николаев