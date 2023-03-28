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обновлено 15:01

Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов начать весеннюю уборку досрочно

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого совета глав муниципальных и городских округов поручил руководителям территорий досрочно начать весеннюю уборку.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Глава Прикамья отметил, что к нему поступает множество сообщений от жителей края, касающихся качества уборки улиц. «Весна наступила раньше, грязь растаяла, для многих муниципалитетов это оказалось неожиданным. Но сюрпризов быть не должно. Прошу не ждать официальных субботников, тем более что мы их планируем исходя из обычных климатических условий, и начать прибирать улицы. Максимально жестко эти вопросы отрабатывать с подрядчиками, коммунальными службами»,— заявил губернатор.

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