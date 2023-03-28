На Керченской переправе в очереди собрались 178 автомобилей

Очереди на Керченскую переправу ожидают 178 автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Транспорт находится на парковке в поселке Ильич, где волонтеры оказывают водителям необходимую помощь. В первую очередь на паромы пропускают большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости.

С начала работы Керченской переправы пролив в обе стороны пересекли 113,7 тыс. пассажиров, 90,7 тыс. единиц автомобилей и 11,5 тыс. железнодорожных вагонов.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на подъезде к переправе образовалась многокилометровая пробка. Сообщается, что приток автомобилей связан с доставкой продуктов на полуостров к Пасхе и майским праздникам.

Анастасия Донскова

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